За полгода жители Краснодара оплатили муниципальные парковки на 84 млн рублей

С начала года дорожный фонд Краснодара пополнился на 84 млн руб. от оплаты муниципальных парковок. В среднем за сутки поступает 465 тыс. руб., сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В прошлом году в сутки поступало в среднем 289 тыс. руб. Всего жители оплатили парковки на 105 млн руб. Полученные средства используются для ямочного и гравийного ремонта, а также замены дорожных знаков.

«По результатам независимого исследования парковочной системы, которое провела в прошлом году компания «Дорнадзор», Краснодар занял второе место по таким показателям, как физическая и финансовая доступность, эффективность, удобство, устойчивое развитие. Опережает нас только Москва»,— отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.

В Краснодаре функционируют 239 платных муниципальных парковок, рассчитанных на более чем 9 тыс. мест. В конце января был расширен список категорий жителей города, которые могут бесплатно пользоваться муниципальными парковками.

Татьяна Ручкина

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