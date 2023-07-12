В ярославских школах к 1 сентября усилят охрану

К 1 сентября школы Ярославской области должны быть обеспечены качественной охраной, забором по периметру учреждения и оборудованы техническими средствами защиты. Ход работ обсудили на заседании антитеррористической комиссии в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На заседании отметили, что в некоторые охранные предприятия не обеспечивают необходимый уровень подготовки сотрудников для школ.

«К некоторым охранным предприятиям имеются претензии, они предоставляют некачественные услуги. В частности, такой вопрос был по семи школам, где услуги оказывало ЧОП «Пересвет». В результате претензионной работы компания была внесена в реестр недобросовестных поставщиков сроком на три года»,— сообщила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

Губернатор Михаил Евраев призвал руководителей муниципальных районов и городов привлекать к охране школ только профессионалов.

«Все вы прекрасно знаете ваши промышленные предприятия и охранные компании, с которыми они работают. Можно самостоятельно сделать список таких организаций и приглашать их на конкурс, чтобы у нас на вахте не бабушки сидели, а подготовленные специалисты. Если вы узнали, что ЧОП нарушает правила контракта, то вы его тут же разрываете. Если что-то случится – ответственность будет на вас»,— сказал губернатор.

По словам Ирины Лободы, определены все подрядчики на установку ограждений объектов и отобраны учреждения, где это необходимо сделать в первую очередь. Работы должны быть завершены к 1 сентября.

Также ко Дню знаний 67 организаций должны быть обеспечены технической защитой. Требование по переносным тревожным кнопкам выполнили в образовательных организациях Тутаевского, Рыбинского, Некрасовского, Брейтовского, Ростовского районов и города Рыбинска. В высокой степени готовности школы Большого Села и Углича. Еще 117 учреждений оборудуют в следующем году, на это потребуется около 200 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году в Ярославской области на обеспечение безопасности учреждений сферы образования будет направлено 500 млн руб. Из них 243 млн руб. на обеспечение специализированной охраной муниципальных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, 260 млн руб. — на оснащение школ и детских садов системами оповещения, ремонт и замену ограждений.

Алла Чижова