В Туапсинском районе на месте схода селя запустили реверс по одной полосе

На трассе Джубга — Сочи у поселка Сосновый (37км + 900 м) после уборки селевого потока запустили реверсивное движение по одной полосе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

«По-прежнему закрыт участок вышеуказанной дороги в поселке Лермонтово из-за разлива воды. Ситуация мониторится сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе»,— отметили в ведомстве.

Ночью 12 июля в Туапсинском районе прошли ливни, из-за которых затопило дорогу. Трассу перекрыли на участке с 1430-го по 1437-й километр с 23:45 11 июля. К утру на 10–11-м км трассы в поселке Лермонтово вода поднялась на 1 м, там также перекрыли движение.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram