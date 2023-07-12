Мэр Краснодара поручил создать единый архитектурный облик в районе сквера «Изумрудный»

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил комплексно благоустраивать территорию в Молодежном микрорайоне и придать территории у сквера «Изумрудный» единый архитектурный облик. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В Молодежном микрорайоне мы строим современный сквер "Изумрудный". Но мало благоустроить саму зеленую территорию. Нужно привести в порядок место и вокруг нее. Придать микрорайону единый архитектурный облик. Нельзя допустить, чтобы место для отдыха было захламлено визуальным мусором»,— сказал Евгений Наумов.

По его словам, сейчас из-за стихийной торговли микрорайон выглядит как базар. Он подчеркнул, что бизнесмены должны думать не только о выгоде, но и о комфорте жителей и привлекательном облике города.

Начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ольга Ольшанская отметила, что незаконную торговлю выявляют мобильные группы, в которые входят сотрудники мэрии. С начала года в микрорайоне за мелкорозничную торговлю в непредусмотренных местах составили 40 протоколов об административных правонарушениях. В прошлом году по факту размещения нестационарных торговых объектов в микрорайоне демонтировали 13 НТО.

Незаконные объекты в Молодежном внесены в специально созданный реестр. По каждому из них с жильцами многоквартирных домов проводят работу, чтобы очистить улицы от незаконных ларьков.

Сквер «Изумрудный» благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда». Он находится в границах улиц 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейского шоссе. Завершить работы планируют до конца 2023 года. Всего на территории планируют высадить более 550 деревьев, почти 15 тыс. кустарников и больше 24 тыс. многолетников.

Татьяна Ручкина

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