В Свердловской области искусственный интеллект начнут приметь для защиты лесов

В Свердловской области технологии искусственного интеллекта начнут применять для защиты лесов. Цифровые сервисы помогут в мониторинге несанкционированных свалок мусора, незаконных вырубок леса, а также в прогнозировании и предупреждении лесных пожаров.

Соглашение о внедрении технологий на международной промышленной выставке «Иннопром» подписали министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев поддержал идею внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в сферы здравоохранения, природопользования, транспорта и образования. Многие инициативы могут быть преобразованы в реальные проекты уже в 2023 году.

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