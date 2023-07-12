«Русал» договорился с властями Свердловской области совместно улучшать экологическую ситуацию

Компания «Русал» заключила с правительством Свердловской области соглашение о сотрудничестве в целях улучшения экологической ситуации в регионе. Его подписали заместитель генерального директора «Русала» Олег Вайтман и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подписание соглашения между компанией «РУСАЛ» и правительством Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Подписание соглашения между компанией «РУСАЛ» и правительством Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам заместителя генерального директора «Русала» Олега Вайтмана, соглашение даст возможность вывести сотрудничество компании и Свердловской области на новый уровень. «Координируя и дополняя наши действия, мы сможем сделать больше для сохранения природы Свердловской области и улучшения качества жизни местных жителей»,— пояснил он.

На территории Свердловской области расположены такие активы «Русала», как Уральский алюминиевый завод (УАЗ) в Каменске-Уральском, Богословский алюминиевый завод (БАЗ) в Краснотурьинске и Североуральский бокситовый рудник (СУБР) в Североуральске. Предприятия занимаются добычей бокситового сырья и подготовкой глинозема для производства алюминия.

В соглашении «Русал» и власти региона договорились совместно осуществлять работы по защите окружающей среды и повышению качества жизни населения. К сотрудничеству будут привлечены органы местного самоуправления, общественные и некоммерческие объединения. Среди приоритетов экологической стратегии региона — внедрение экономики замкнутого цикла на предприятиях Свердловской области.

Господин Шмыков отметил, что рациональное использование природных ресурсов сейчас невозможно без обеспечения сохранности окружающей среды на всех этапах производства, начиная от добыч сырья и заканчивая готовым продуктом. «Свердловская область — богатый недрами, традиционно промышленный регион, и все предприятия, работающие на ее территории, должны наравне с развитием производственных технологий работать над экологической безопасностью своей деятельности. Заключение таких соглашений важно, ведь они являются гарантом сохранения нашей уникальной природы»,— подчеркнул господин Шмыков.

С 2017 по 2022 год вложения уральских предприятий «Русала» в природоохранные проекты составили 5,57 млрд руб. Средства были направлены на внедрение системы замкнутого водооборота и реконструкцию очистных сооружений, обеспечение безопасного размещения отходов, строительство и реконструкцию пыле- и газоочистных систем. Предприятия сконцентрировались на выводе из эксплуатации и замене неэкологичного оборудования и повышении энергоэффективности производства.

Так, в 2022 году на Богословском алюминиевом заводе запустили элементы системы замкнутого водооборота, что позволило обеспечить на отдельных участках производства трехкратное сокращение сбросов в реку Турья и сокращение забора свежей воды из Краснотурьинского водохранилища. С 2019 года действует экологический проект на Уральском алюминиевом заводе по переходу к системе замкнутого оборотного водоснабжения в глинозёмном производстве. Это позволит прекратить стоки в природные водоемы, а также сохранить водные ресурсы, включая Волковское водохранилище на реке Исети.

Ранее в интервью для «Ъ-Урал» заместитель директора по устойчивому развитию компании «Русала» Иван Ребрик сообщил, что для уральских компаний самыми актуальными являются мероприятия по последовательному сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в водные объекты и по обеспечению безопасного обращения с отходами. «Работа в этих направлениях ведется постоянно»,— рассказал он.

Василиса Алексеева