Далер Кузяев переходит из «Зенита» во французский «Гавр»

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев продолжит карьеру во Франции — он переходит в ФК «Гавр» из одноименного города в Нормандии. Команда выступает в Лиге 1 французского чемпионата.
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Подробности перехода футболиста в пресс-службе «Зенита» пока не уточняют. Известно лишь, что 30-летний игрок подписал контракт до конца июня 2025 года.
Далер Кузяев провел в «Зените» 6 сезонов. В составе петербургского клуба он сыграл 183 матча, забил 23 гола и отдал 32 голевые передачи. С сине-бело-голубыми он пять раз подряд становился чемпионом России.