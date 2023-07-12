Далер Кузяев переходит из «Зенита» во французский «Гавр»

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев продолжит карьеру во Франции — он переходит в ФК «Гавр» из одноименного города в Нормандии. Команда выступает в Лиге 1 французского чемпионата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кубок России по футболу. 1/8 финала. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Томь" (Томск) на стадионе "Газпром Арена". Игрок команды "Зенит" Далер Кузяев (в центре) во время матча. Фото: Коммерсантъ / Игорь Руссак / купить фото Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский Следующая фотография 1 / 2 Кубок России по футболу. 1/8 финала. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Томь" (Томск) на стадионе "Газпром Арена". Игрок команды "Зенит" Далер Кузяев (в центре) во время матча. Фото: Коммерсантъ / Игорь Руссак / купить фото Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский

Подробности перехода футболиста в пресс-службе «Зенита» пока не уточняют. Известно лишь, что 30-летний игрок подписал контракт до конца июня 2025 года.

Далер Кузяев провел в «Зените» 6 сезонов. В составе петербургского клуба он сыграл 183 матча, забил 23 гола и отдал 32 голевые передачи. С сине-бело-голубыми он пять раз подряд становился чемпионом России.

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