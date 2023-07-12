На Урале осудили двух организаторов нарколаборатории на 17 и 19 лет

Свердловский областной суд приговорил Сергея Злобина к 19 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу 600 тыс. руб. и Рауля Хасанова к 17 годам и штрафу 400 тыс. руб. за организацию нарколабораторию, где варили мефедрон.

Они осуждены за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч.5 ст. 228.1 УК РФ), покушение на преступление, не доведенное до конца (ч.3 ст. 30 УК РФ), производство и сбыт наркотиков организованной группой (ч.4 п.п.а,г ст.228.1 УК РФ), сообщила пресс-служба облсуда

По версии следствия, нарколаборатория работала с 4 ноября 2021 года по 2 февраля 2022 года. Злобин и Хасанов произведенный мефедрон упаковывали в пакеты по 1 кг, которые оставляли в тайнике вблизи города Дегтярска.

Сотрудники УФСБ по Свердловской области изъяли в арендуемой квартире-лаборатории более 3,5 кг наркотиков, химические вещества и оборудование для их изготовки.

«В ходе судебного следствия подсудимые вину не признали. Однако представленных суду доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора»,— сообщили в пресс-службе облсуда. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Артем Путилов

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