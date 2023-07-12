МЧС предупредило о возможной деформации рельсов из-за жары на Урале

В южных регионах Уральского федерального округа (УрФО) из-за аномально жаркой погоды может произойти деформация железнодорожного полотна. Об этом сообщили в ВНИИ ГОЧС МЧС России. Специалисты пояснили, что на Урале температура воздуха на 3-8 градусов выше средних климатических значений.

Также аномальная жара может привести к отключению холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии. Аналогичные инциденты могут произойти в ряде других российских регионов.

Напомним, похолодание в Свердловской области, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра, начнется уже завтра. Кроме того, в ближайшие два дня в регионе ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 27 м/с.

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