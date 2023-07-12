В Ярославле задержали курьеров-мошенников, которые похитили 2,6 млн рублей

В Ярославле заключили под стражу трех 21-летних уроженцев Архангельской области, которые обвиняются в мошенничестве на 2,6 млн руб. Об этом рассказали в мэрии города со ссылкой на прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

По версии следствия, соучастники задержанных сообщали пенсионерам ложную информацию о ДТП по вине их родственников и необходимости заплатить за нанесенный вред пострадавшим или для прекращения уголовного дела. Трое задержанных приезжали к пожилым людям и забирали у них деньги. В результате этих действий у двух пенсионеров похитили 2,6 млн руб.

Суд избрал для троих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело расследует следственный отдел районного отдела полиции.

Алла Чижова