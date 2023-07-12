У Совета молодых депутатов Кубани появился собственный информационный ресурс

Новый информационный ресурс для молодых парламентариев Кубани в ходе планерного совещания в ЗСК представил председатель Совета молодых депутатов региона Сергей Носов.

По его словам, за 18 лет работы СМД стал эффективной площадкой для реализации инициатив и воплощения различных проектов начинающих политиков, а также инструментом для создания кадрового резерва в регионе. Но совет должен развиваться дальше, уверен господин Носов, поэтому были разработаны две системы – внутренняя и внешняя – которые позволят работу совета еще более полезной и эффективной.

Внешняя площадка будет представлять собой информационный портал, напрямую связанный с избирателями. Здесь они смогут ознакомиться с новостями работы СМД, изучить структуру совета, а также оставить обращение или записаться на прием.

Внутренняя систему будет представлять собой цифровую среду, на которой молодые политики будут работать и учиться. Кроме того, с ее помощью молодые депутаты в личном кабинете смогут создавать любой вид отчетности о своей деятельности. Также функционал платформы будет включать в себя аналитику для определения эффективности работы каждого парламентария.

Сергей Носов отметил, что, внедряя такие ресурсы, Краснодарский край становится передовиков в работе органов законодательной власти.

По мнению председателя ЗСК Юрия Бурлачко, открытие собственной информационной площадки позволит Совету молодых депутатов шире демонстрировать открытость работы, а избирателям – отслеживать оперативность решений по поднимаемым ими вопросам.

«Полагаю, новый сайт будет востребован также не только самими депутатами, но и большим кругом молодых людей, которые интересуются молодежной политикой и в дальнейшем планируют играть в ней активную роль», – подчеркнул он.

Леонид Ломакин

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