В Севастополе будут судить водителя BMW, насмерть сбившего пешехода под действием наркотиков

В Севастополе завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодарского края, который под действием наркотиков сбил пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

25 июля 2021 года 25-летний водитель BMW в состоянии наркотического опьянения на проезжей части ул. Второй обороны в Нахимовском районе на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу 90-летнему пешеходу. Он наехал на пенсионера, отчего тот скончался на месте аварии.

Молодому человеку предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Теперь уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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