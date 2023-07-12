По Белгородской области за сутки выпустили 107 снарядов и мин

В течение 11 июля по территории Белгородской области (по населенным пунктам и их окраинам) с Украины было выпущено 107 артиллерийских снарядов и мин. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под огонь попали пять районов и городских округов:

в Белгородском районе 21 снаряд ударил по Наумовке (повреждена линия электропередачи). Из гранатомета обстреляны Красный Хутор (29 выстрелов) и Щетиновка (три выстрела), из артиллерии — Журавлевка (пять снарядов);

в Борисовском районе 12 артиллерийских мин попали по окраине села Богун-Городок;

в Грайворонском округе 11 мин выпущено по окраине села Козинка;

в Краснояружском районе три снаряда ударили по окраине Староселья;

в Шебекинском округе обстреляны хутор Марьино (восемь мин), село Муром (пять мин) и село Середа (восемь мин и два снаряда).

Жилье, социальная инфраструктура и гражданское население не пострадали.

Что происходит в Черноземье 12 июля в связи с вводом войск России на Украину — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин