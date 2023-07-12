В Нижнем Новгороде ветром повалило 70 деревьев

Более 70 деревьев повалило в Нижнем Новгороде за три дня непогоды, сообщили в мэрии. Коммунальным службам предстоит распилить их и вывезти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ливни и ветер пришли в Нижний Новгород 8 июля. Сильный дождь шел несколько дней, к 11 июля он стих. По прогнозу Гидрометцентра, небольшие дожди ожидаются 12 и 13 июля.

В городе уже выпало больше месячной нормы осадков. Из-за непогоды наблюдаются перебои в работе электротранспорта.

Подробнее о последствиях непогоды — в материале «Ъ-Приволжье» «Город вышел из берегов».

Анастасия Еремина