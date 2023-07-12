Вице-мэру Новосибирску присудили штраф по делу о клевете на депутата Госдумы РФ

В Новосибирске сегодня завершился судебный процесс над вице-мэром Артемом Скатовым (КПРФ), который обвиняется в клевете на депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева («Единая Россия»). Суд посчитал вину чиновника доказанной и приговорил его к штрафу в 30 тыс. руб. (гособвинение просило для него 200 часов). Его необходимо выплатить в течение двух месяцев после вступления приговора в силу.

Заместитель мэра обвиняется в распространении клеветы на депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы). Следствие утверждает, что в феврале 2022 года чиновник якобы обратился к администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой разместить «негативную информацию» о якобы имеющейся связи единоросса со строительной компанией.

Сам чиновник называет уголовное дело «давлением на городскую власть». Его защита не раз заявляла о необоснованности выдвинутых против него обвинений, утверждая, что расследование было проведено однобоко, а доводы адвокатов остались без внимания. «Каких-либо доказательств того, что Артем Скатов имеет отношение к опубликованию статьи в Telegram-канале, материалы дела не содержат», – заявлял «Ъ-Сибирь» адвокат Иван Рассолов, отмечая, что до размещения спорной информации аналогичные по смыслу статьи выходили на новостных сайтах. В судебном процессе вице-мэр заявил о своей невиновности, в последнем слове он просил его оправдать.

Артем Скатов родился в 1982 году в Семипалатинске Казахской ССР. В 2003 году он закончил Семипалатинский госуниверситет по специальности «журналистика», в 2006 году — Новосибирский государственный технический университет по специальности «связь с общественностью». В 2014 году Артем Скатов стал пресс-секретарем мэра Новосибирска Анатолия Локотя, в 2015 году — депутатом заксобрания Новосибирской области от КПРФ. Парламентарий входил в комитет по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. С 28 октября 2016 года Артем Скатов работает в должности заместителя мэра города Новосибирска, курирует информационную политику городской администрации.

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Константин Воронов