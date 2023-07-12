В Ярославской области лесокомбинат не выплачивал зарплату сотрудникам

Прокуратура возбудила два административных дела в связи с несвоевременной выплатой зарплаты сотрудникам ООО «Ярлесстройпром», которое работает в Первомайском районе. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Прокуратура провела проверку деятельности лесокомбината «Ярлесстройпром» и выявила нарушения выплаты зарплаты и окончательного расчета работников при увольнении. Также ведомством были установлены факты невыдачи сотрудниками расчетных листов и документов, связанных с трудовой деятельностью.

В июне ведомство возбудило два дела по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»: за нарушение трудового законодательства и за невыплату в установленный срок заработной платы. Директору предприятия внесено представление.

«Акты реагирования находятся на рассмотрении. Устранение нарушений поставлено прокуратурой области на контроль. Вопросы законности увольнения работников данного общества в настоящее время являются предметом судебной оценки»,— сообщили в прокуратуре.

Ранее депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова сообщала о том, что к ней обратились работники лесокомбината с жалобами о невыплате заработной платы.

«Конфликты с работодателем стали происходить с декабря 2022, когда начались проблемы с выплатой заработной платы в организации. Зарплату нам не платили вообще, потом стали выдавать небольшие суммы частично. При этом кормили обещаниями, что скоро весь долг перед нами будет выплачен»,— говорится в обращении работников к депутату.

Алла Чижова