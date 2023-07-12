В Сочи пьяные туристы устроили драку на территории храма

В Сочи приезжие устроили драку на территории храма. Полиция их уже задержала и организовала проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сообщение о драке на территории храма, расположенного на улице Виноградной, поступило в полицию около 21:00 11 июля. Полицейские установили, что два туриста в состоянии алкогольного опьянения пытались пройти в здание храма, но их остановила охрана. Конфликт между мужчинами и охранниками перерос в драку.

Правоохранители задержали нарушителей и доставили в отдел полиции. Там организовали проверку.

Татьяна Ручкина

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