Объемы промпроизводства Тюменской области выросли на 10,5%

Объем промышленного производства в Тюменской области за январь-май этого года выросли почти на 10,5% относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщили в пресс-службе правительства региона.

Наибольший рост зафиксирован в обрабатывающей промышленности, где объемы производства выросли на 12,9%. Кроме того, в 2,6 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, в 2,1 раза — прочих транспортных средств и оборудования, в 1,6 раза — прочих готовых изделий.

Растет производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (+23,4), прочей неметаллической минеральной продукции (+22,6%), нефтепродуктов (+15,3%), химических веществ и продуктов (+14,8%). Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, увеличили объемы производства на 24,7%.

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