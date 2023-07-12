В Петербурге ограничат высотность застройки районов с «хрущевками»

Комиссия по внесению изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга приняла во внимание замечания жителей города относительно функционального зонирования территорий в Калининском, Кировском, Красносельском, Московском и Фрунзенском районах, отданных под реновацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга, речь идет о снижении высотности в кварталах — кандидатах под реновацию. Согласно новым правилам, по программе расселения у застройщиков не будет возможности строить жилые комплексы выше 8 этажей. До этого девелоперам разрешалось возводить на таких территориях до девяти ярусов.

«Местные жители просили изменить функциональное зонирования для ряда кварталов. На территориях, которые они указали в своих обращениях, большинство зданий маловысотные»,— пояснили в КГА.

При этом исключение сделано для 22 застроенных территорий, которыми занимается «СПб Реновация». В Смольном пояснили, что их функциональное зонирование соотнесено с утвержденными проектами планировки территории.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Третий кассационный суд общей юрисдикции вернул на новое рассмотрение коллективный иск жителей Санкт-Петербурга к властям города с требованием отмены закона о комплексном развитии территории (КРТ), известном как «закон о реновации». Производство по нему горсуд прекратил еще осенью 2022 года.

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