Глава Кубани: уровень воды в реках Туапсинского района начал падать

Уровень воды в реках Туапсинского района, где ночью произошли подтопления, уже начал падать. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Сейчас осадки прекратились, уровень воды в реках падает. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что во многих городах на Черноморском побережье продолжает действовать штормовое предупреждение. В связи с этим он напомнил туристам об опасности купаться в такую погоду.

Ночью в Туапсинском районе прошли залповые дожди, в результате за три часа выпало 144 мм осадков. Из-за них подтопило улицы поселков, в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Уровень воды поднялся на 1 м, из-за этого было перекрыто несколько участков трассы. Кроме того, спасатели эвакуировали из лесного массива тургруппу из 40 человек, в составе которой было 37 детей.

Татьяна Ручкина

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