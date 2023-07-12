В Красноярске проходит выставка «Енисей судоходный»

К Дню речника и в связи со 160-летием судоходства на Енисее в Красноярске открылась выставка «Енисей судоходный».

Фото: пресс-служба Енисейского речного пароходства

В экспозицию вошло 36 картин из фондов Народного музея истории и развития судоходства на Енисее, частных коллекций, мастерских художников. Представлены произведения Н.С. Сальникова, Л.Г. Кузнецова, Е.В. Ильянковой, И.Ю. Верпеты и других профессиональных авторов, а также творчество ветеранов Енисейского речного пароходства.

Так, Сергей Луковец, прошедший путь от дежурного инженера-диспетчера до заместителя начальника управления эксплуатации флота по планированию перевозок, увлёкся живописью после выхода на заслуженный отдых и главным направлением в своём творчестве избрал тему речного флота. Том Казанцев (1932-2006) работал в Красноярском речном училище, занимался оформлением аудиторий, писал Енисей, флот, портреты капитанов, создавал модели судов, которые в настоящее время находятся в музеях, а его модель тренажера речного судоводителя была удостоена бронзовой медали ВДНХ СССР в 1971 году.

На выставке демонстрируются работы, датированные от 1960-х годов до современности, выполненные в различных техниках и жанрах. Здесь живопись и графика, монотипия и линогравюра, портреты капитанов и енисейские пейзажи, сцены из флотской жизни – произведения изобразительного искусства отражают смену эпох, которую отрасль речных перевозок пережила за 160 лет, позволяют насладиться красотой и мощью Енисея судоходного и увидеть мир речников как извне, так и изнутри, глазами авторов картин, работавших на флоте.

Выставка будет работать до 30 июля, со среды по воскресенье, с 10:00 до 18:00 по адресу: пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 195, галерея «Академия». Вход свободный.

Напомним, что в Красноярске также продолжает работу выставка фотографий «Пора на Севера», посвященная работе флота на Енисее. Она расположена на Центральной набережной, в районе парка им. Горького.

АО «ЕРП»