В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении стримерши, которая угрожала убийством сыну

В Тюмени задержали 32-летнюю женщину, которая в прямом эфире оскорбляла 12-летнего сына и угрожала ему убийством. В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело об истязании ребенка (п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ).

По версии следствия, видео с оскорблениями мальчика было опубликовано в социальных сетях 10 июля. На записи, опубликованной порталом 72.ru, мать ругается на сына матом, требует, чтобы мальчик ушел из дома, а также заявляет, что убьет его, и что она «хочет его поганой крови».

В данный момент силовиками проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте