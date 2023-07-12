В Ленобласти нашли потерявшихся в лесу детей

Двое несовершеннолетних заблудились в лесном массиве в районе Новой Ладоги в Ленинградской области. Происшествие случилось накануне вечером, 11 июля, сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Сотрудники поисково-спасательного отряда получили информацию, что дети двигались на велосипедах из села Колчаново в деревню Великое Село. В результате поисковых проведения работ потерявшихся нашли в районе деревни Ежева. Несовершеннолетние переданы родителям, их здоровья ничего не угрожает, уточнили аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Напомним, ранее в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что за первый месяц лета в Петербурге поступило уже 55 обращений о пропаже детей и подростков.

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