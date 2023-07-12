У жителя Перми изъяли контрафактные сигареты на сумму более 1 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми. Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется в торговле немаркированными сигаретами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба краевой прокуратуры Фото: Пресс-служба краевой прокуратуры

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2022-го по февраль 2023 года приобрел и продавал немаркированные сигареты различных производителей по цене ниже минимальной стоимости, установленной действующим законодательством. В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий у него изъяли более 9 тыс. пачек немаркированных сигарет общей стоимостью более 1 млн руб.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Свердловский суд Перми.