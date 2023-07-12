В Екатеринбурге потушили крупный пожар площадью 1,5 тыс. кв. метров

В ночь на 12 июля в Екатеринбурге произошел крупный пожар, площадь которого достигала 1,5 тыс. кв. м. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в районе ул. Сибирский тракт на открытой площадке горели деревянные поддоны и строительные бытовки.

На вызов спасатели приехали около 03:00. Тушение осложнялось прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередач и высокой горючей загрузкой, и сильным тепловым потоком

К 04:17 огонь удалось локализовать, а в 05:51 — полностью потушить. В ликвидации пожара принимали участие 15 единиц спецтехники и 47 человек личного состава.

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