На Кубани 61% показателей Стратегии-2030 выполнены в оптимистическом и базовом сценариях

В Краснодарском крае 61% показателей, заложенных в стратегии развития региона до 2030 года, по итогам 2022 года исполнены в оптимистическом и базовом сценариях. Об этом было объявлено на расширенном заседании комитетов Заксобрания Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

«Истекший период был непростым. Мы сталкивались и сталкиваемся с беспрецедентными вызовами — это и пандемия, и санкционное давление. Но, несмотря на эти вызовы, экономика стабильна. В то же время мы должны обсудить те меры, которые необходимо принять для сохранения наметившейся динамики»,— подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко, открывая заседание.

Наилучших показатель край достиг в направлениях роста численности населения, количества занятых в экономике, увеличения зарплаты, сокращения уровня безработицы. Последний показатель существенно сократился по сравнению с предыдущим годом и составил всего 3,5%. Среднемесячная зарплата на Кубани по итогам 2022 года выросла до 50,3 тыс. руб.

Однако, отметили участники совещания, часть показатель нуждается в корректировке в связи с изменившейся социально-экономической ситуацией. Например, восполнения трудовых ресурсов необходимо добиваться не только за счет миграционного прироста населения в регионе, но и при повышении производительности труда.

Подводя итог обсуждения, Юрий Бурлачко подчеркнул, что для достижения всех показателей Стратегии-2030 необходимо в первую очередь создавать достойные условия дли жизни кубанцев и гостей Краснодарского края. Именно они дадут оценку имеющимся сегодня результатам, уверен он.

Леонид Ломакин

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