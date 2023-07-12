Дмитрий Миронов покинул пост первого замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии

Первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Дмитрий Миронов покинул свой пост. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов. Документ опубликован на официальном сайте органов власти региона. Господин Миронов написал заявление об уходе по собственному желанию. Последним рабочим днем у него было 10 июля.

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Как уточняет пресс-служба главы и правительства, он переходит на другое место работы.

Напомним, в администрацию главы и правительства Удмуртии он поступил на службу в марте 2022 года на должность заместителя руководителя администрации. До этого он работал в центральном исполкоме партии «Единая Россия» и ОНФ. Сам господин Миронов родом из Подмосковья. Первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Удмуртии он проработал чуть больше полугода. Распоряжением главы региона от 30 июня он был включен в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Ижевска.

Ранее Александр Бречалов объявил об уходе Сергея Смирнова с должности постоянного представителя главы Удмуртии при президенте РФ. Вместо него этот пост займет первый вице-премьер Константин Сунцов, а его сменит вице-премьер Ольга Абрамова.

Подробнее об ожидаемых изменениях в правительстве читайте в материале «Объявление с тремя переменными».

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