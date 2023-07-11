Renault представил предсерийный электрохэтчбек 5

Компания Renault показала предсерийный электрический хэтчбек 5, который станет серийным в 2024 году.

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Дизайн прототипов в целом повторяет облик концепт-каров. Тестовые образцы новинки окрашены в матовый черный цвет, дополненный контрастными флуоресцентными линиями желтого и красного цветов. Интерьер новинки не рассекречен.

Для проведения ездовых испытаний электрического Renault 5 на заводе в Дуэ на севере Франции будет выпущено 60 прототипов, которые отправятся на тесты в разные страны мира. Новый хэтчбек ожидают проверки различными климатическими условиями.

Напомним, оригинальный Renault 5 выпускался с 1972 по 1996 годы, сменив за это время два поколения. Автомобиль имел в том числе спортивную версию Renault 5 Turbo, которая выступала в классическом ралли. Серийный дорожный электромобиль по мотивам Renault 5 будет представлен в 2024 году, а позднее появится его «заряженная» версия под брендом Alpine.

Максим Вершинин

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