Осужденный экс-замминистра спорта Прикамья занялся строительным бизнесом

Руслан Садченко, бывший замминистра спорта Прикамья, осужденный за мошенничество, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Согласно сервису Kartoteka.ru, господин Садченко прошел регистрацию в качестве ИП 10 июля. Основным видом деятельности бывшего чиновника стали строительные специализированные работы.

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Руслан Садченко с 2001 по 2008 год возглавлял общественную организацию «Федерация фехтования города Перми», с 2009 по 2011 год — региональное Агентство по спорту и физической культуре. В феврале 2011-го господин Садченко стал замруководителя министерства физической культуры и спорта. В феврале 2016 года перевелся на работу в Крым, где возглавил управление по делам молодежи и спорта администрации Севастополя.

В 2016 году Руслана Садченко арестовали в связи с уголовным делом о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию стадиона «Динамо». Впоследствии чиновник получил условный срок за мошенничество в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц при реконструкции в 2015 году стадиона «Динамо» в Перми. Приговором суда в 2019 году ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.