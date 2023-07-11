Главные новости за 11 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города, капитана Станислава Ржицкого.

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины отверг причастность ведомства к убийству Ржицкого.

Интенсивный град прошел в Лазаревском районе Сочи утром 11 июля, а также в соседнем Туапсинском районе. Местами градины достигали размера с куриное яйцо.

В Сочи за дни залповых ливней спасатели эвакуировали почти 600 человек, большинство из них вывезли с подтопленных территорий в Сириусе.

В Геленджике с 10 июля начался прием документов на конкурс по выбору главы города.

Большие десантные корабли «Калининград» и «Оленегорский горняк» приступили в круглосуточном режиме к перевозке автотранспорта на Керченской паромной переправе.

В Ейске уничтожили беспилотник, упавший в поле днем ранее. Разрушений и пострадавших нет.

Из Сочи в Тбилиси вылетел первый рейс с 2019 года. Возобновление полетов откладывалось в течение 1,5 месяцев.

В Горячем Ключе начали проверку после того, как во время ссоры на улице подросток откусил мужчине ухо.

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