В Мостовском районе ввели карантин по бруцеллезу скота

В станице Баракаевской и Губском сельском поселении выявили вспышку бруцеллеза животных и ввели карантин на территории ААПЗ «Губский» и частного хозяйства. Соответствующий приказ департамента ветеринарии Кубани опубликован на портале администрации Краснодарского края.

На территории хозяйств действуют запреты на вывоз животных, выгул и выпас больных особей, на заготовку и вывоз кормов, на контакты с инфицированными животными и посещение территорий посторонними лицами.

Ранее карантин по бруцеллезу животных ввели в Курганинском районе. Там вспышка заболевания была зафиксирована на территории компании «Агрофирма "Заря"» в Темиргоевском сельском поселении.

Анастасия Донскова

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