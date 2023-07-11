В Геленджике начался прием заявок для конкурса на должность главы города

В Геленджике с 10 июля начался прием документов на конкурс по выбору главы города. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.
Фото: otdyh-gelendzhik.ru
Прием документов продлится до 25 августа, сам конкус по отбору кандидатур пройдет в сентябре текущего года. В состав конкурсной комиссии вошли председатель Гордумы Михаил Дмитриев, начальник правового управления администрации курорта Денис Кулиничев, председатель городского общества греков Афлатон Солахов и директор геленджикского филиала КубГУ Роза Маслова.
По данным «РБК Краснодар», в первый день приема документов не было подано ни одной заявки.
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