У онкодиспансера в Воронеже запретили остановку и парковку

Воронежские власти запретили остановку и парковку рядом с областным онкологическим диспансером, расположенным на улице Вайцеховского, 2/4. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Ограничения носят постоянный характер. На них указывают соответствующие дорожные знаки, установленные в конце июня.

Остановку и парковку частично запретили на двух улицах:

на улице Вайцеховского: по четной стороне — от пересечения с улицей Сакко и Ванцетти до пересечения с улицей Каляева; по нечетной стороне — от пересечения с улицей Сакко и Ванцетти до дома №7 на улице Вайцеховского;

на улице Каляева: от пересечения с улицей Вайцеховского до пересечения с улицей Цюрупы по обеим сторонам проезжей части.

«Такие изменения были внесены в схему организации дорожного движения для обеспечения безопасности как автомобилистов, так и пешеходов, поскольку улица Вайцеховского (и примыкающие к ней участки) является достаточно узкой, что обусловлено исторически сложившейся застройкой»,— объяснили в мэрии. Там добавили, что для посетителей онкодиспансера на территории медучреждения действует бесплатная подземная парковка на 300 мест.

Ранее стало известно, что возле онкодиспансера появится семиэтажный радиотерапевтический корпус. За 1,32 млрд руб. его построит основанное сенатором Сергеем Лукиным АО «СЗ “ДСК”». Сейчас компания заканчивает возведение хирургического корпуса диспансера.

Какую роль воронежский губернатор отводил радиотерапевтическому корпусу — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова