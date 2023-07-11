В Белгороде оставят один пункт выдачи гуманитарной помощи

Один из двух оставшихся пунктов выдачи гуманитарной помощи закроется в Белгороде 13 июля. Речь идет о площадке в Центре молодежных инициатив. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил во время вечерного прямого эфира с населением.

Такое решение было принято в связи с «сокращением объема востребованности». С 16 июня, напомним, в Белгороде работали четыре пункта гуманитарной помощи. 3 июля два из них закрылись — в ТЦ «Пять звезд» и культурном центре «Октябрь».

С четверга работу продолжит только последний пункт, расположенный в спортивном комплексе «Космос». Там вынужденные переселенцы из Шебекинского и Грайворонского городских округов, не живущие в пунктах временного размещения, смогут получить девятикилограммовые продуктовые наборы. «Будем переводить и увеличивать оказание помощи в самом Шебекине, на месте. Часть продовольственного гуманитарного груза мы перенаправляем туда, в том числе и завтрашний, который придет из Калужской области»,— сообщил глава региона.

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Алина Морозова