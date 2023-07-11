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Уголовное дело возбуждено в Ярославле из-за наезда автомобиля на девушку

СК РФ по Ярославской области возбудил уголовное делу по факту покушения мужчины на убийство девушки, а также ведомство проверит работу местной полиции на предмет халатности. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления Алена Корчагина.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области

Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области

Следственный комитет возбудил дело и начал проверку после сообщений в СМИ о том, что 34-летний мужчина, бывший гражданский супруг, неоднократно наносил побои своей 29-летней девушке. Женщина обращалась в органы полиции, однако никаких мер не принималось.

В июне мужчина сбил свою экс-жену на автомобиле, в результате чего девушка, по данным telegram-канала Shot, попала с переломами в больницу. В СК сообщили, что тяжесть нанесенного вреда пока устанавливается. Сейчас девушка лечится в медицинском учреждении.

«По поручению руководителя регионального следственного управления СК России территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. В отношении должностных лиц территориального отдела МВД России следственными органами проводится доследственная проверка на предмет халатности»,— сообщила госпожа Корчагина.

Алла Чижова

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