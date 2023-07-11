Следком показал оперативное видео задержания предполагаемого убийцы капитана Ржицкого в Краснодаре

Следственный комитет России опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве заместителя начальника по мобилизационной работе администрации Краснодара, капитана Станислава Ржицкого. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, возможным подозреваемым является Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у мужчины был обнаружен пистолет с глушителем. Следователи полагают, что из этого оружия мог быть убит капитан.

Станислава Ржицкого убили июля в Краснодаре во время пробежки на стадионе «Олимп». В него несуколько раз выстрелили, в тело попали четыре пули. Их обнаружили в гружи и спине убитого. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Анастасия Донскова

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