Космический аппарат КубГТУ вывели на орбиту Земли

Малый космический аппарат, созданный при участии научно-исследовательской группы Кубанского технологического государственного университета (КубГТУ), вывели на орбиту Земли. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Запуск ракеты «Союз-2.1б», транспортировавшей метеоспутник и 42 малых космических аппарата, произвели с космодрома «Восточный» в Амурской области.

В группу разработчиков КубГТУ вошли студенты, сотрудники лаборатории робототехники и старшеклассники из лицея №48 Краснодара. Элементно-компонентную базу предоставила компания «Сатурн».

Кубанский вуз с 2022 года участвует в программе «Роскосмоса» по запуску малых космических аппаратов типа Кубсат (CubeSat).

Анастасия Донскова

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