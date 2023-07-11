Космический аппарат КубГТУ вывели на орбиту Земли

Малый космический аппарат, созданный при участии научно-исследовательской группы Кубанского технологического государственного университета (КубГТУ), вывели на орбиту Земли. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Запуск ракеты «Союз-2.1б», транспортировавшей метеоспутник и 42 малых космических аппарата, произвели с космодрома «Восточный» в Амурской области.
В группу разработчиков КубГТУ вошли студенты, сотрудники лаборатории робототехники и старшеклассники из лицея №48 Краснодара. Элементно-компонентную базу предоставила компания «Сатурн».
Кубанский вуз с 2022 года участвует в программе «Роскосмоса» по запуску малых космических аппаратов типа Кубсат (CubeSat).
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