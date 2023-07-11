Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Гаврилов-Ямском районе в ДТП погибли два человека

В Гаврилов–Ямском районе столкнулись два легковых автомобиля, погиб молодой человек и женщина. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.

Фото: «Жесть Ярославской области» / «Вконтакте»

Фото: «Жесть Ярославской области» / «Вконтакте»

ДТП произошло 11 июля около 13:05 на дороге «Ярославль—Гаврилов-Ям». Как сообщают в УМВД, столкнулись автомобиль Mitsubishi под управлением 75-летнего мужчины и машина Kia под управлением 22-летнего мужчины. В результате ДТП на месте скончалась пассажирка Kia, водителя этого автомобиля доставили в больницу. Также госпитализировали водителя и пассажира Mitsubishi. Позже в УМВД сообщили о втором погибшем в результате аварии.

«В результате ДТП водитель автомобиля Kia, молодой человек 2001 г.р. скончался в медучреждении»,— дополнили в ведомстве.

На месте работали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно- оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...