В Гаврилов-Ямском районе в ДТП погибли два человека

В Гаврилов–Ямском районе столкнулись два легковых автомобиля, погиб молодой человек и женщина. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Жесть Ярославской области» / «Вконтакте» Фото: «Жесть Ярославской области» / «Вконтакте»

ДТП произошло 11 июля около 13:05 на дороге «Ярославль—Гаврилов-Ям». Как сообщают в УМВД, столкнулись автомобиль Mitsubishi под управлением 75-летнего мужчины и машина Kia под управлением 22-летнего мужчины. В результате ДТП на месте скончалась пассажирка Kia, водителя этого автомобиля доставили в больницу. Также госпитализировали водителя и пассажира Mitsubishi. Позже в УМВД сообщили о втором погибшем в результате аварии.

«В результате ДТП водитель автомобиля Kia, молодой человек 2001 г.р. скончался в медучреждении»,— дополнили в ведомстве.

На месте работали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно- оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова