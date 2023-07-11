Перевозки пассажиров поездами «Ласточка» из Нижнего Новгорода выросли на 19%

В первом полугодии скоростными поездами «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом перевезено 1,8 млн пассажиров — на 19% больше по сравнению с уровнем прошлого года. Об этом сообщили в Горьковской железной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Ласточки» из Нижнего Новгорода курсируют до Москвы, Иванова и Кирова. Поездами в сообщении с Москвой перевезено 1,72 млн пассажиров, с Кировом — 82,5 тыс. пассажиров.

Скоростной поезд в Иваново запустили в начале июня, за месяц по маршруту было перевезено 8 тыс. пассажиров.

Анастасия Еремина