Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Перевозки пассажиров поездами «Ласточка» из Нижнего Новгорода выросли на 19%

В первом полугодии скоростными поездами «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом перевезено 1,8 млн пассажиров — на 19% больше по сравнению с уровнем прошлого года. Об этом сообщили в Горьковской железной дороге.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Ласточки» из Нижнего Новгорода курсируют до Москвы, Иванова и Кирова. Поездами в сообщении с Москвой перевезено 1,72 млн пассажиров, с Кировом — 82,5 тыс. пассажиров.

Скоростной поезд в Иваново запустили в начале июня, за месяц по маршруту было перевезено 8 тыс. пассажиров.

Анастасия Еремина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...