В Горячем Ключе подросток откусил прохожему ухо после замечания

В Горячем Ключе во время ссоры на улице подросток откусил мужчине ухо. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Адыгее Фото: пресс-служба ГУ МВД по Адыгее

Инцидент произошел еще 6 июля на пересечении улиц Ленина и Кондратьева, однако известно об этом стало только сейчас. Мужчина 1971 года рождения заметил играющих на гитарах подростков и в нецензурной форме потребовал от них прекратить играть. Словесный конфликт перерос в драку. В итоге мужчина попал в больницу с травмой уха. Подросток также обратился к медикам с ссадинами в области шеи и плеча.

В полиции назначили проведение проверки. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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