В Тимашевске грузовик перевернулся и упал на легковую иномарку

В Тимашевске большегруз Volvo перевернулся и раздавил легковой автомобиль Renault, в котором находились пять человек, среди которых один ребенок, и собака. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, 70-летняя женщина-водитель легкового авто не уступила дорогу грузовику при проезде кольца. Водитель грузового автомобиля попытался уйти от столкновения и резко затормозил, из-за чего произошел неконтролируемый занос прицепа и последующее опрокидывание.

В результате происшествия никто не пострадал. По факту ДТП проводят проверку.

Анастасия Донскова

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