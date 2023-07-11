Ярославскому депутату создали фейковый аккаунт

Депутату Ярославской областной думы Эльхану Мардалиеву создали фейковый аккаунт «ВКонтакте» с использованием его фотографии и фамилии. Информацию подтвердил сам господин Мардалиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

По мнению депутата, страница создана для того, чтобы очернить депутата и ввести в заблуждение ярославцев в ходе избирательной кампании в облдуму.

«Создание моей фейковой страницы — классический пример черных, грязных технологий. Страница переименована и создана специально для того, чтобы очернять меня, как человека, политика и гражданина в преддверии выборов. Со страницы размещаются материалы, которые меня дискредитируют, я бы их никогда не разместил. Размещаются сектанские материалы. Некоторые материалы носят провокационный и антигосударственный характер, за которые предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. И, будут находиться «доброхоты» из их же числа, которые старательно будут пересылать эти материалы в органы»,— прокомментировал господин Мардалиев.

Он отметил, что после сдачи партией документов для регистрации кандидатов публично на своей странице сообщит о существовании его фейковой страницы. Также депутат обратится в правоохранительные органы.

«Так как несанкционированное использование моих персональных данных, является как минимум административно наказуемым деянием, я безусловно напишу в РОВД и в другие компетентные органы. Эти «человеки» попросту украли мои персональные данные и используют их в своих грязных играх»,— отметил депутат.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Эльхан Мардалиев примет участие в выборах депутатов Ярославской областной думы VIII созыва от партии КПРФ. В действующем созыве депутат возглавляет комитет по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления.

Алла Чижова