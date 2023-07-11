Стал известен мотив пенсионерки, заказавшей убийство полицейского в Краснодаре

Пенсионерка из Краснодара заказала убийство полицейского из-за личной неприязни. Она считала, что сотрудник правоохранительных органов виноват в том, что ее брат покончил с собой, пишет kuban.aif.ru со ссылкой на Центр по противодействию экстремизму МВД России по Краснодарскому краю, также известный как Центр «Э».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Брат женщины регулярно уходил из дома из-за ссор с родственницей. Каждый раз пенсионерка обращалась к одному и тому же оперуполномоченному уголовного розыска. Он находил мужчину и возвращал домой. Однако в 2022 году после очередного возвращения родственник пенсионерки покончил жизнь самоубийством. Было возбуждено дело по факту доведения до суицида. Однако женщина считала, что в случившемся виноват полицейский.

Тогда 81-летняя женщина решила убить полицейского. Во время разработки плана она забаррикадировалась в квартире и угрожала оружием приехавшему к ней на вызов врачу «скорой». Из-за этого женщину отправили более чем на месяц в психбольницу. Но, выйдя из нее, она заявила сотрудникам, что не поменяла планов и готова выделить на убийство 1 млн руб. В квартире женщины оперативники нашли обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также более 1,8 млн руб.

Женщина несколько раз пыталась сама выстрелить в полицейского. Для этого она приходила с обрезом к месту его работы, но у нее ничего не получилось. Тогда она стала активно искать киллера среди ранее судимых. Она также составила схему проезда к адресу полицейского, чтобы убийство произошло именно возле его дома, но попала в поле зрения правоохранителей.

Начальник отдела Центра «Э» по Краснодарскому краю подполковник полиции Василий Долгов отметил, что, получив информацию о том, что пожилая женщина ищет киллеров в преступном мире, сначала подумали, что она шутит. Однако при проверке информация подтвердилась.

Как писал «Ъ-Кубань», в роли исполнителей выступили двое полицейских. Они инсценировали заказное убийство. Чтобы лично убедиться в исполнении плана, женщина пришла в отдел полиции, где работал оперативник. Там ей сообщили, что не видели полицейского уже пару месяцев. Тогда она заплатила исполнителям 25 тыс. руб. и попросила показать тело. В этот момент ее и задержали. На нее завели уголовные дела по статьям 119 (угроза убийством) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

Татьяна Ручкина

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