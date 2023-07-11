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Коммунальная техника начала откачивать воду во дворах Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде третьи сутки идут дожди. Городские службы откачали с улиц 35 тыс. кубометров воды. Коммунальную технику перенаправили с крупных дорог во дворы, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Техника продолжает работать в местах, где самые серьезные подтопления. Их количество значительно сократилось по сравнению со вчерашним днем, но проблемные точки остались, в основном, в заречной части — Комсомольское и Московское шоссе, улица Светлоярская. Работы там продолжаем»,— рассказал Юрий Шалабаев. Он добавил, что воду во дворах откачивают по заявкам жителей.

Подробнее о последствиях непогоды — в материале «Ъ-Приволжье» «Город вышел из берегов».

Анастасия Еремина

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