Девелопер Glorax стал спонсором футбольного клуба «Пари НН»

Федеральная девелоперская группа Glorax стала спонсором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» на сезон 2023/2024. Компания направит на финансирование команды около 100 млн руб., сообщили в пресс-службе застройщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По условиям договора логотип Glorax появится на форме игроков, а на стадионе «Нижний Новгород» разместят рекламу девелопера. Владельцы абонементов клуба получат скидку в 1% на покупку квартир в проектах застройщика.

Glorax была спонсором «Пари НН» в сезоне 2021/2022 и вложила в развитие клуба 100 млн руб. Тогда это помогло команде закрепиться в Российской премьер-лиге (РПЛ), считает гендиректор ФК Равиль Измайлов.

Ранее Glorax и правительство региона заключили договор о комплексном развитии территории (КРТ) Черниговской улицы от Канавинского моста до метромоста. Застройщик планирует реконструировать имеющиеся на участке объекты культурного наследия, построить две высотки с парящим мостом и коммерческую инфраструктуру. Проект оценили в 30 млрд руб.

Елена Ковалева