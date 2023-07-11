В Сочи включили сирены из-за подъема уровня воды в реках

Сразу в нескольких реках Сочи уровень воды поднялся до неблагоприятных отметок. Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии курорта, в связи с этим были включены сирены оповещения населения.

Они сработали в Лазаревском и Хостинском районах Сочи. Вода поднялась в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза.

Уже несколько дней в Сочи наблюдается ухудшение погоды. До конца суток 11 июля на территории курорта ожидается крупный град, также вероятны сильные дожди и ливни с грозами. На участке Магри — Веселое могут сформироваться смерчи над морем.

Пляжи курорта остаются закрытыми для купания. Отдыхающим рекомендуют и вовсе воздержаться от отдыха у воды. Сочинский нацпарк закрыл для посещения экотропу «Ажек», «Берендеево царство», а также территорию в районе Змейковских водопадов.

Татьяна Ручкина

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