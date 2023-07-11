В историческом сквере Ярославля погибли деревья

В исторической части Ярославля в Демидовском сквере начали вырубку сухих, аварийных деревьев. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии города со ссылкой на заместителя директора по благоустройству и озеленению Татьяну Кокорину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Ранее в мэрии сообщали, что деревья в сквере были поражены ясеневой изумрудной узкотелой златкой (прим.: инвазивный вид жуков-златок относится к группе агрессивных стволовых вредителей, способных поселяться на деревьях). Госпожа Кокорина отмечала, что эта болезнь распространена среди деревьев в городе. На этой неделе аварийные деревья начали спиливать.

«Весной было проведено обследование и составлена перечетная ведомость. Было согласование с департаментом охраны окружающей среды и природопользования. Территория является особо охраняемой. После гнездования птиц начались работы по спиливанию аварийных, сухих деревьев. Всего на этой неделе спилят 45 деревьев»,— пояснила Татьяна Кокорина.

Демидовский сквер расположен в зоне ЮНЕСКО, в марте 2023 года он лишился охранного статуса ООПТ.

Алла Чижова