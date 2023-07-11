На Кубани выявили 80 новых случаев COVID-19

С 3 по 9 июля в Краснодарском крае зарегистрировали 80 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Краснодаре за неделю выявили 36 случаев, в Сочи и Новороссийске — по семь, в Славянском районе — четыре. Еще по три заболевших зарегистрировали в Армавире и Мостовском районе, по два — в Горячем Ключе, Белоглинском, Кавказском, Красноармейском, Кущевском и Усть-Лабинском районах. По одному пациенту обнаружили в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Ейском, Калининском, Северском, Староминском и Тимашевском районах.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 363 385 случаев коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 352 084 человека, скончались — 11 217 пациентов.

Татьяна Ручкина

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