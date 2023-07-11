Госдолг Кубани увеличился почти на 12%

По данным на 1 июля, государственный долг Краснодарского края вырос на 12 млрд руб., до 113 млрд руб. Как сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на региональный минфин, это на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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За июнь госдолг Кубани вырос на 500 млн руб. или на 0,4%. В июне он составлял 112,5 млрд руб. Сейчас наибольшую его долю — 88,5 млрд руб. — составляют бюджетные кредиты. Оставшуюся долю занимают обязательства по ценным бумагам.

В минфине Кубани объясняют, что госдолг увеличился из-за привлечения из федерального бюджета кредита на реализацию инфраструктурных проектов. В 2023 году, по проекту регионального бюджета, госдолг Кубани увеличится на 46%, до 154,5 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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