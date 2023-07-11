Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю снизилась на 5,5%

За неделю с 3 по 9 июля в регионах Черноземья было выявлено 240 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 254, снижение на 5,5%). Это следует из данных федерального оперштаба. Общее число заболевших с начала 2020 года по 9 июля 2023-го достигло 1 306 083.

Выздоровело за неделю 354 пациента (всего 1 283 032), умерло три (22 138):

в Белгородской области выявили 32 случая (неделей ранее — 33, всего — 173 863). Выздоровели 32 пациента (неделей ранее — 31, всего — 171 234). Летальных исходов не зафиксировано (неделей ранее — один, всего — 2 371);

в Воронежской области выявили 134 случая (неделей ранее — 139, всего — 506 789). Выздоровели 186 пациентов (неделей ранее — 205, всего — 497 865), умерли два (неделей ранее — шесть, всего — 8 688);

в Курской области выявили десять случаев (неделей ранее — 14, всего — 155 822). Выздоровели 34 пациента (неделей ранее — 60, всего — 153 255). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 2 545 человек;

в Липецкой области выявили 32 случая (неделей ранее — 28, всего — 183 848). Выздоровели 30 пациентов (неделей ранее — 18, всего — 179 767), умер один (неделей ранее — один, всего 4 004);

в Орловской области выявили 19 случаев (неделей ранее — 24, всего — 140 708). Выздоровели 52 пациента (неделей ранее — 73, всего — 138 584). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 1 986 человек;

в Тамбовской области выявили 13 случаев (неделей ранее — 16, всего — 145 053). Выздоровели 20 пациентов (неделей ранее — 22, всего 142 327). Летальных исходов не зафиксировано (неделей ранее — один, всего — 2 544).

В целом по стране за неделю заразились 4 030 человек (22 967 718), выздоровели 6 277 (22 414 985), умерли 66 (399 715).

С середины мая 2023 года оперштаб, согласно постановлению правительства РФ, перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

О динамике заболеваемости в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова